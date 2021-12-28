Россия поможет Узбекистану в организации переписи населения

CentralAsia (UZ) - Россия поможет властям Узбекистана в организации переписи населения, которая пройдет в республике в 2023 году.

"Россия делится опытом и помогает в подготовке к предстоящей в Узбекистане в 2023 году переписи населения", — заявил посол России в Ташкенте Олег Мальгинов на пресс-конференции.

Дипломат напомнил, что всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года, в том числе в цифровом формате.

Подобный опыт, по его словам, может быть востребован специалистами в Узбекистане.

В феврале 2019-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев установил, что первая за годы независимости страны всенародная перепись населения будет проведена в республике в 2022 году. Однако из-за пандемии сроки перенесли на 2023-й.

В последний раз перепись населения в республике проводилась в 1989 году.

Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября этого года увеличилась на 1,5% по сравнению с началом 2021-го до 35,08 миллиона человек.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами страны находятся около 1,6 миллиона соотечественников (около 20% экономически активного населения), в том числе более 1 миллиона — в России.