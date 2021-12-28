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В Узбекистане впервые издан Национальный атлас страны

CentralAsia (UZ) -  Впервые издан Национальный атлас Узбекистана, сообщили на пресс-конференции в Ташкенте должностные лица Кадастрового Агентства республики.

Как отмечалось, при создании Атласа был использован опыт зарубежных стран, в частности, Беларуси, Кореи, Казахстана, Азербайджана, России и Украины, «Географический атлас Узбекистана», а также множество исторических, научных и статистических материалов и данные, имеющиеся в более чем 30 министерствах и ведомствах. Карты изданы тиражом 200 экземпляров на полиграфическом оборудовании Государственного научного предприятия «Картография».

Национальный атлас Узбекистана – фундаментальный научно-картографический труд, состоящий из двух томов и 416 карт. В нем содержатся данные о природно-географическом положении и общих характеристиках, природных условиях и природных ресурсах, экологии и охране окружающей среды, населении, экономических отраслях и истории всех регионов страны. Данные описаны в виде диаграмм, условных символов, иллюстраций, картографии и текста. В томах также содержатся указатели названий географических объектов и глоссарий терминов.

Первый том Национального атласа состоит из 3 основных разделов и 11 подразделов и содержит 205 карт, охватывающий такие области, как «Природно-географическое положение и общие характеристики», «Природные условия и природные ресурсы», «Экология и охрана окружающей среды».

Второй том Национального атласа состоит из 5 разделов и 11 подразделов и содержит 211 карт, которые представляют такие области, как «Общие характеристики», «Население», «Социальная сфера», «Экономика» и «История».

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