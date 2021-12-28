«Я был очень тронут, когда увидел, что национальный флаг Монголии был поднят на Олимпийских играх в Токио», - посол Японии в Монголии

CentralAsia (MNG) - Новогоднее поздравление от посла Японии в Монголии г-на Кобаяси Хироюки.
«Дорогие монголы,
Здесь хочу поздравить с Новым годом!
В 2021 году мы ведем борьбу с пандемией COVID-19. Однако я думаю, что мы, люди, доказали, что можем преодолеть эту трудность за счет солидарности и сотрудничества. Я надеюсь, что эта трудность исчезнет, и дни, когда мы сможем жить со спокойным умом, вернутся как можно скорее.
Летом 2021 года Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио прошли успешно, и монгольские спортсмены отлично сыграли на Играх. Я был очень тронут, когда увидел, что поднят государственный флаг Монголии. Более того, присутствие на церемонии открытия премьер-министра Л. Оюун-Эрдэнэ было сильной и обнадеживающей поддержкой не только для монгольских спортсменов, но и для жителей принимающей страны.
В 2022 году мы будем отмечать 50-летие установления дипломатических отношений между Японией и Монголией. Наши две страны решили, что этот памятный год станет «годом молодежных обменов». Надеясь, что молодежь, несущая будущее наших стран, укрепит свои отношения и углубит их дружбу, Посольство Японии в Монголии проведет множество мероприятий и с нетерпением ждет вашего участия в них.
Я надеюсь, что в 2022 году каждый почувствует себя полным сил, многому научится и многого достигнет. В заключение своего приветствия я хотел бы пожелать всем монгольскому народу здоровья и счастья.
С новым годом!»