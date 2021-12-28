В Узбекистане выявлены 100 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:44, 28 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - 27 декабря в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 198487. В течение прошедших суток зафиксированы 100 новых случаев, сообщает Минздрав.
Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (35), Самаркандской (12), Андижанской (10) и Хорезмской (10) областях.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1484 летальных исхода).
За день выздоровели 143 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 195520).
На лечении находятся 1483 больных COVID-19.