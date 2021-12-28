Диетолог назвала семь главных причин замедления метаболизма

CentralAsia (CA) - Нарушение обмена веществ чаще всего провоцируют не болезни, в том числе наследственные, а неправильный режим питания, заявила диетолог Светлана Фус, передает РИА Новости.

По ее словам, к самым распространенным причинам замедленного метаболизма относятся:

1. Отказ от завтрака;⠀

2. Недостаточное поступление воды в организм;⠀

3. Нерегулярное питание;⠀

4. Употребление слишком больших порций;⠀

5. Основной прием пищи — ужин;⠀

6. Неполноценный сон;⠀

7. Стресс.⠀

В первую очередь специалист рекомендует включить в рацион больше растительной пищи — овощи, злаковые и фрукты.

«Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки», — сказала диетолог.

Также необходимо пить достаточное количество воды («без нее улучшить обменные процессы будет в разы сложнее») и отказаться от сладостей, мучного, фастфуда и полуфабрикатов.

«Питайтесь так, чтобы чувство сытости сохранялось около четырех часов. В день должно быть три-четыре приема пищи. Это позволит избежать сильного чувства голода, а значит и во время очередного приема пищи вы не будете переедать», — объяснила Фус.