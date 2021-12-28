Диетолог назвала семь главных причин замедления метаболизма

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- 12:49, 28 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - Нарушение обмена веществ чаще всего провоцируют не болезни, в том числе наследственные, а неправильный режим питания, заявила диетолог Светлана Фус, передает РИА Новости.
По ее словам, к самым распространенным причинам замедленного метаболизма относятся:
1. Отказ от завтрака;⠀
2. Недостаточное поступление воды в организм;⠀
3. Нерегулярное питание;⠀
4. Употребление слишком больших порций;⠀
5. Основной прием пищи — ужин;⠀
6. Неполноценный сон;⠀
7. Стресс.⠀
В первую очередь специалист рекомендует включить в рацион больше растительной пищи — овощи, злаковые и фрукты.
«Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки», — сказала диетолог.
Также необходимо пить достаточное количество воды («без нее улучшить обменные процессы будет в разы сложнее») и отказаться от сладостей, мучного, фастфуда и полуфабрикатов.
«Питайтесь так, чтобы чувство сытости сохранялось около четырех часов. В день должно быть три-четыре приема пищи. Это позволит избежать сильного чувства голода, а значит и во время очередного приема пищи вы не будете переедать», — объяснила Фус.