«Для Монголии ЕС — третий сосед. Для ЕС Монголия — самый ценный партнер», - посол ЕС

CentralAsia (MNG) - Новогоднее поздравление от посла Европейского Союза в Монголии г-жы Акселя Никайза.

«Я впервые начинаю Новый год в Монголии с тех пор, как я приступила к своим обязанностям в качестве посла ЕС в сентябре 2021 года. Мои первые месяцы были очень загружены! У меня была возможность поехать в Сэлэнгэ, Дархан и Өмнөговь, чтобы лучше понять Монголии и ее народа. Мы разделяем общие ценности демократии, прав человека и верховенства закона.

Для Монголии Европейский Союз — третий сосед. Для Европейского Союза Монголия — самый ценный партнер. Монголия играет важную роль в сложном регионе с уникальным геостратегическим положением.

У меня очень динамичная повестка дня на следующие годы. Моя цель — сделать Монголию более устойчивой и диверсифицировать ее экономику, а также способствовать торговым обменам с Европейским союзом. Мы только что приняли новое программирование на 2021–2027 годы. Во-первых, мы будем работать с Монголией над экологически безопасным развитием и переходом к зеленой энергии. Мы поощряем сокращение выбросов углерода путем инвестирования в возобновляемые источники энергии в соответствии с последними обязательствами Монголии на COP26.

Во-вторых, мы продолжим поддерживать демократическое и экономическое развитие Монголии. Европейский Союз будет и впредь вносить свой вклад в рост Монголии на благо своих граждан в соответствии с Видением правительства Монголии на период до 2050 года.

В-третьих, я хотела бы поддержать Монголию в восстановлении после пандемии и лучшем продвижении вперед. Мы хотели бы расширить интеллектуальную, чистую и безопасную связь в сфере цифровых технологий, энергетики и транспорта, а также укрепить здравоохранение, образование и исследования. Это новая инициатива Европейской комиссии, которую мы называем Global Gateways.

От имени Делегации Европейского Союза в Монголии и от себя я хотела бы сердечно поздравить народ Монголии с Новым годом. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, благополучия и счастья. С новым годом!

Шинэ оны мэнд хүргэе! - С Новым годом!

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