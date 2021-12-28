Казахстан получит 1 млн доз вакцины «Спутник Лайт» в начале 2022 года

CentralAsia (CA) - Власти Казахстана планируют поставить в республику 150 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в конце декабря текущего года или в начале января 2022 года. Об этом во вторник сообщила журналистам председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает ТАСС.

«В конце декабря - начале января есть договоренность о поставке первых 150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры с производителями вакцины. «По вакцине «Спутник Лайт» предварительно переговоры проведены. Планируется поставить порядка 1 млн доз в первом квартале 2022 года», - пояснила представитель Минздрава.

Есмагамбетова отметила, что Казахстан также ведет переговоры о поставках вакцин от коронавируса с другими странами.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса «Спутником V», произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике стартовала иммунизация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm.

В начале июня в страну поступила первая партия препарата CoronaVac производства китайской фирмы Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз. 15 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». В начале августа в республику поставили 1 млн доз препарата Vero Сell от Sinopharm. 10 ноября в республику поступила первая партия вакцины от коронавируса Comirnaty производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, ею прививают подростков старше 12 лет и беременных.