Новый посол Монголии в Кыргызстане С.Ганхуяг приступил к исполнению своих обязанностей

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Кыргызской Республике Содномын Ганхуяг вручил свои верительные грамоты президенту этой страны Садыру Жапарову.

После церемонии вручения верительных грамот Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял посла Монголии и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Посол С.Ганхуяг передал теплые приветствия Президента Монголии У.Хурэлсуха и выразил свою приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между Монголией и Кыргызстаном, а также расширению двусторонних отношений и сотрудничества во всех сферах.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам двусторонних отношений. В частности, совместное празднование в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сотрудничество в рамках национального движения «Миллиард деревьев», инициированный Президентом Монголии, а также поставку монгольской шерсти и кашемировых изделий в государства-члены Евразийского экономического союза.

Президент Садыр Жапаров поддержал предложение посла и подчеркнул, что у двух стран есть потенциал для расширения традиционно дружественных отношений и сотрудничества в области торговли, экономики, образования, культуры, науки, туризма и легкой промышленности. Он отметил важность взаимных визитов на высоком уровне по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Кыргызстаном, - передает ИА Монцамэ.

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