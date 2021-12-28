экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Новый посол Монголии в Кыргызстане С.Ганхуяг приступил к исполнению своих обязанностей

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Кыргызской Республике Содномын Ганхуяг вручил свои верительные грамоты президенту этой страны Садыру Жапарову.

После церемонии вручения верительных грамот Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял посла Монголии и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Посол С.Ганхуяг передал теплые приветствия Президента Монголии У.Хурэлсуха и выразил свою приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между Монголией и Кыргызстаном, а также расширению двусторонних отношений и сотрудничества во всех сферах.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам двусторонних отношений. В частности, совместное празднование в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сотрудничество в рамках национального движения «Миллиард деревьев», инициированный Президентом Монголии, а также поставку монгольской шерсти и кашемировых изделий в государства-члены Евразийского экономического союза.

Президент Садыр Жапаров поддержал предложение посла и подчеркнул, что у двух стран есть потенциал для расширения традиционно дружественных отношений и сотрудничества в области торговли, экономики, образования, культуры, науки, туризма и легкой промышленности. Он отметил важность взаимных визитов на высоком уровне по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Кыргызстаном, - передает ИА Монцамэ.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане выявлены 100 новых больных COVID-19
  • Власти Улан-Батора борются с коррупцией и поддерживают бизнес
  • За сутки в Монголии зарегистрировано 83 случая COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com