В Узбекистане госпошлина за регистрацию бизнеса снижена на 80%

CentralAsia (UZ) - Согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 27 декабря текушего гола, внесены изменения и дополнения в некоторые постановления правительства.

Теперь за регистрацию бизнеса будет взиматься государственная пошлина в размере 20% от БРВ (54 тыс. сумов или 5 долларов). Ранее она составляла 1 БРВ (270 тыс. сумов или 25 долларов).

Помимо этого, предпринимателей освобождают от уплаты госпошлины при подаче заявления на перерегистрацию бизнеса в течение 5 рабочих дней после отказа в первой перерегистрации.

В Узбекистане работает система онлайн-регистрации бизнеса, которая позволяет получить учредительные документы, оплатить госпошлину за регистрацию и получить свидетельства в течение 30 минут.