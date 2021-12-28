экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Юбилейные медали «20 лет ШОС» вручили в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  В здании Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) в Ташкенте накануне состоялась церемония торжественного вручения юбилейных медалей «20 лет Шанхайской организации сотрудничества», сообщает ИА «Дунё» МИД РУз.

Медали представителям министерств и ведомств республики вручил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

На состоявшемся 16-17 сентября в городе Душанбе юбилейном заседании Совета глав государств-членов ШОС принято решение о переходе председательства в организации к Узбекистану.

print
  • В Узбекистане предложили сажать водителей на 15 суток за вождение в нетрезвом виде
  • Как новый закон о труде влияет на бизнес в Монголии
  • В Казахстане ожидаются морозы до 32 градусов, - синоптики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com