Юбилейные медали «20 лет ШОС» вручили в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В здании Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) в Ташкенте накануне состоялась церемония торжественного вручения юбилейных медалей «20 лет Шанхайской организации сотрудничества», сообщает ИА «Дунё» МИД РУз.

Медали представителям министерств и ведомств республики вручил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

На состоявшемся 16-17 сентября в городе Душанбе юбилейном заседании Совета глав государств-членов ШОС принято решение о переходе председательства в организации к Узбекистану.