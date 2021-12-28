В Узбекистане покупатели квартиры расплатились фальшивыми долларами, а затем сами их украли

CentralAsia (UZ) - Двое мошенников приобрели квартиру в центре Ташкента, расплатившись фальшивыми долларами. Продавца квартиры они избили и отняли фальшивую валюту, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Продажа квартиры происходила в августе, два узбекистанца должны быть заплатить за нее $40 тыс.

"Они расплатились за жилье четырьмя пачками купюр номиналом $100, 39 600 из которых были фальшивыми, а 400 долларов подлинными. В результате квартира была нотариально оформлена на них", – рассказали в МВД Узбекистана.

Позже в тот же день злоумышленники ворвались к мужчине домой, угрожая пистолетом и избивая его, они забрали у него фальшивые деньги, а также оставшиеся документы на квартиру.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 164 (разбой), пункту "а" части 4 статьи 168 (мошенничество) и пункту "а" части 3 статьи 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг).

Правоохранители сумели задержать одного из преступников - 26-летнего жителя Нарпайского района Самаркандской области. Его поймали на таможенном посту "Гишт-Куприк", на границе с Казахстаном.