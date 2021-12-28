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В Узбекистане до конца 2022 года планируется перевести учебники всех госвузов в электронный формат

CentralAsia (UZ) -  К концу 2022 года учебники всех государственных вузов будут полностью электронными и будет запущена единая платформа «Электронная библиотека», сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции Узбекистана.

В вузах страны также планируется отменить бумажную форму подготовки отчетов.

Кроме того, в информационной системе управления процессами высшего образования на 1-м этапе – до 1 марта будут введены разделы «Управление учебным процессом» (посещаемость, счет освоения и книга оценок, групповой журнал, расписание уроков и экзаменов будут оцифрованы), «Управление научным процессом», «Управление административным процессом» и «Управление финансово-хозяйственной деятельностью». Наряду с этим, на 2-м этапе – до 1 мая вводится раздел «Надзор за качеством образования».

С нового года ряд высших образовательных учреждений Узбекистана смогут самостоятельно принимать решения по стоимости обучения на платно-контрактной основе и устанавливать продления сроков оплаты платного контракта студентами, а также выделять стипендий и гранты для студентов за счет собственных средств.

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