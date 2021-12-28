В Израиле начали вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) - В одной из израильских больниц начали тестировать введение четвертой дозы вакцины от коронавируса, сообщает Reuters.

Тесты проводят в Медицинском центре Шиба в Рамат-Гане. Четвертую дозу вакцины уже получили 150 человек - все медики. Результаты исследования, за которыми, вероятно, будут внимательно следить на международном уровне, будут представлены Министерству здравоохранения Израиля примерно через две недели.

Накануне группа экспертов Минздрава Израиля рекомендовала властям первыми в мире в мире разрешить в стране четвертую дозу вакцины от коронавируса. Ее планируют вводить людям старше 60 лет, с ослабленной иммунной системой и медикам. Правительство Израиля это предложение поддержало, однако окончательное утверждение генеральным директором Министерства здравоохранения Нахманом Эшем все еще не получено.

По данным местных СМИ, учитывая отсутствие точных данных исследований, Эш может изменить правила, исключив из перечня медиков и повысив возраст до 70 лет.

Израиль был одной из самых успешных стран в мире в борьбе с пандемией. Он реализовал самую быструю программу вакцинации, в рамках которой более половины населения численностью 9,3 млн человек было частично или полностью вакцинировано. Израиль также стал одним из первых, кто приступил к началу ревакцинации от COVID-19 лиц старше 60 лет третьей дозой препарата Pfizer. С тех пор государство постепенно снизило минимальный возраст, несмотря на призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести мораторий на бустерные дозы.