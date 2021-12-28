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Узбекистан открыл зарубежный склад в Китае

CentralAsia (UZ) -  В понедельник в провинции Ганьсу на северо-западе Китая был открыт зарубежный склад Узбекистана, с целью облегчения процесса трансграничной торговли.

Склад общей площадью 9000 кубометров расположен в таможенном логистическом центре международного наземного порта Ганьсу (Ланьчжоу), передает «Синьхуа».

В основном это поможет облегчить приток товаров в Китай из Узбекистана.

По словам председателя Lanzhou International Land Port Investment Development Co., Ltd., оператора Сан Вэй, склад поможет сократить время доставки товаров с 30 до трех или четырех дней, а также упростит транспортировку больших партий товаров для компаний.

В октябре этого года в Ташкенте был открыт зарубежный склад для провинции Ганьсу. По словам Сан Вэй, создание зарубежного склада поможет Ганьсу выйти на рынок Центральной Азии и упростить торговлю и обмены между двумя сторонами.

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