Президента Узбекистана в аэропорту Петербурга встретил губернатор Ленинградской области

- Узбекистан, общество
- 15:26, 28 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл с рабочим визитом в российский город Санкт-Петербург.
По информации пресс-службы главы государства, в международном аэропорту «Пулково» высокого гостя встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.
Сегодня в Петербурге состоится неформальный саммит СНГ, в повестку которого включены актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках организации.