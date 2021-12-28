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Президента Узбекистана в аэропорту Петербурга встретил губернатор Ленинградской области

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл с рабочим визитом в российский город Санкт-Петербург.

По информации пресс-службы главы государства, в международном аэропорту «Пулково» высокого гостя встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.

Сегодня в Петербурге состоится неформальный саммит СНГ, в повестку которого включены актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках организации.

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