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Президент Токаев прилетел в Санкт-Петербург. Фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Санкт-Петербург, Россия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав государств стран - участниц Содружества Независимых Государств», - написал Уали.

По его словам, в ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации. Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Ранее в Петербург прибыл первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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