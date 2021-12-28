В России выявили минимум новых заражений коронавирусом за три месяца

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 21 тыс. 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это минимум с 28 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1496 (6,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 437 тыс. 152 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 239 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 306 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 372 тыс. 465 человек.