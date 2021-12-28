В ДТП на трассе Алматы—Бишкек погибли три пассажира автобуса, ехавшего из Узбекистана

- Узбекистан, происшествия
- 16:14, 28 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - На трассе Алматы—Бишкек произошло ДТП, унесшее жизнь трёх человек, передают местные CМИ.
Инцидент произошел 27 декабря на 105 км трассы Алматы—Бишкек. Mercedes-Benz E-Class и автобус Van Hool столкнулись из-за гололеда, после чего их отбросило на обочину. Mercedes съехал в овраг, а автобус опрокинулся на легковушку. По словам очевидцев, в полном автобусе были граждане Узбекистана.
В результате ДТП погибли трое пассажиров Mercedes, в том числе девушка. Пострадавшие – два водителя и двое пассажиров Mercedes.
На момент публикации официальных сообщений со стороны МИД Узбекистана не было.