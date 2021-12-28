В ДТП на трассе Алматы—Бишкек погибли три пассажира автобуса, ехавшего из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - На трассе Алматы—Бишкек произошло ДТП, унесшее жизнь трёх человек, передают местные CМИ.

Инцидент произошел 27 декабря на 105 км трассы Алматы—Бишкек. Mercedes-Benz E-Class и автобус Van Hool столкнулись из-за гололеда, после чего их отбросило на обочину. Mercedes съехал в овраг, а автобус опрокинулся на легковушку. По словам очевидцев, в полном автобусе были граждане Узбекистана.

В результате ДТП погибли трое пассажиров Mercedes, в том числе девушка. Пострадавшие – два водителя и двое пассажиров Mercedes.

На момент публикации официальных сообщений со стороны МИД Узбекистана не было.