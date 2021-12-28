В России за сутки от COVID-19 скончались 935 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 935 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 73 и Санкт-Петербурге — 61.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 306 тыс. 090 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,4 млн, из них выздоровели — 9,3 млн, под медицинским наблюдением остается 1 млн 372 тыс. 465 пациентов.