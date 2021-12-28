Афганистан договорился о поставках таджикской электроэнергии в 2022 году

CentralAsia (TJ) - Энергетические компании Таджикистана и Афганистана заключили контракт на поставки таджикской электроэнергии в 2022 году. Документ подписали главы Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Хафиз Мохаммад Амин и госэнергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода во время визита афганской делегации в Таджикистан, сообщает компания DABS. Объемы поставок и покупная стоимость таджикского электричества не указаны.

Стороны также подписали документ о поставках электроэнергии в июле-декабре текущего года, который не был своевременно оформлен «из-за политических событий в Афганистане», говорится в сообщении. Участники встречи выразили заинтересованность в реализации регионального энергетического проекта CASA-1000 и строительстве линии электропередачи 500 кВ между странами.

В октябре сообщалось, что Афганистан задолжал соседним странам-экспортерам электроэнергии — Узбекистану, Таджикистану, Туркмении и Ирану — $62 млн. В DABS тогда заверили, что долг будет погашен в ближайшее время. DABS попросила Миссию ООН по содействию Афганистану предоставить $90 млн для погашения задолженности перед соседями. Долги планировалось вернуть также за счет продажи имущества должников и бывших чиновников, которые сбежали из страны. По данным DABS, после прихода к власти «Талибана» собираемость оплаты за электричество упала на 70%.

Таджикистан — единственная страна в регионе, не имеющая политических отношений с талибами. Президент Эмомали Рахмон заявил о непризнании правительства, сформированного «Талибаном», и призвал включить в него представителей всех этнических групп страны, включая афганских таджиков. Тем не менее переговоры энергетических ведомств двух стран показывают, что экономические контакты между ними продолжаются.

Согласно действующим договоренностям, Таджикистан до конца этого года должен поставить в Афганистан 1,5 млрд киловатт-часов электроэнергии. Афганистан платит за каждый киловатт 3 цента по ЛЭП 110 кВ и 4,5 цента – по ЛЭП 220 кВ. Помимо Афганистана, таджикская электроэнергия поставляется также в Узбекистан, который покупает ее по льготной цене — 2 цента за киловатт-час.

По официальной статистике, за 11 месяцев этого года Таджикистан экспортировал электроэнергию на $94 млн, что почти вдвое превышает объемы поставок соседям в аналогичном периоде 2020 года. Выработка электроэнергии в стране в январе-ноябре составила 18,7 млрд киловатт-часов – на 5,7% больше, чем за 11 месяцев 2020 года.

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