Узбекистан и Казахстан обсудили сотрудничество в трудовой миграции

CentralAsia (UZ) - Генеральный консул Узбекистана Атабек Турсынбеков накануне, 27 декабря, провел встречу с директором общественного объединения «Мейерім» в городе Актау Мангистауской области Казахстана Александром Мухой, сообщает ИА «Дунё».

Александр Муха проинформировал о деятельности объединения и дальнейших планах работы совместно с Генконсульством Узбекистана. В частности, он отметил, что основной задачей «Мейерім» заключается в противодействии торговле людьми, а также помощь трудовым мигрантам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Узбекская сторона проинформировала казахстанскую сторону об общественном фонде «Ватандошлар» и его деятельности по оказанию помощи соотечественникам и трудовым мигрантам за рубежом.

Директор «Мейерім» выразил заинтересованность в установлении сотрудничества с фондом «Ватандошлар».

В конце встречи стороны достигли договоренности о проработке вопроса сотрудничества между «Мейерім» и фондом «Ватандошлар», а также Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятности и трудовых отношений Узбекистана в целях расширения оказания помощи узбекским гражданам, занимающихся трудовой деятельностью на территории Мангистауской области.