Со 120 тыс. граждан Таджикистана сняли запрет на въезд в Россию

CentralAsia (TJ) - Запрет на въезд в Россию снят со 120 тыс. граждан Таджикистана, совершивших незначительные нарушения на территории РФ. Об этом в понедельник в ходе пресс-конференции сообщил представитель Министерства внутренних дел России в Таджикистане Алексей Егоров, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«В рамках ряда подписанных соглашений в сентябре 2021 года проведена так называемая амнистия граждан Таджикистана, которым запрещен въезд на территорию России по незначительным нарушениям, 120 тыс. человек были амнистированы», - сообщил Егоров.

Он отметил, что всем им теперь разрешен въезд в Россию. Также он уточнил, что граждане Таджикистана для получения справочной информации о наличии либо снятии запрета на въезд в РФ могут узнать на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. По его словам, большое количество обращений в посольство РФ в Таджикистане касается именно этого вопроса.

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