Северная Корея возобновила работу уранового завода, — СМИ

CentralAsia (CA) - Спутниковые снимки показали возобновление работы завода по обогащению урана в КНДР, передает The Chosun Ilbo.

Согласно данным портала, Северная Корея расширяет завод, на котором обогащается уран для ядерного оружия в Пакчоне в северокорейской провинции Северный Пхеньян, который был заброшен с 2002 года.

Американский аналитик спутниковых изображений Джейкоб Богл указал на признаки развития событий в своем блоге AccessDPRK на основе спутниковых снимков, сделанных в марте 2012 года, феврале 2019 года и сентябре этого года.

«Когда я впервые написал об этом месте в 2019 году, я отметил два здания, которые либо сносились, либо были оставлены. С тех пор коммерческие спутниковые снимки от 14 сентября 2021 года показывают, что одно из этих зданий было полностью реконструировано. Кроме того, можно определить отремонтированный участок крыши на главном фрезерном корпусе. Изображения также показывают, что в административной части комплекса началось строительство и что резервуар для отходов все еще используется», - пояснил он.

Отмечается, что завод в Пакчоне является одним из пяти ядерных объектов, которые бывший президент США Дональд Трамп попросил северокорейского лидера Ким Чен Ына демонтировать во время их второго саммита в Ханое в феврале 2019 года. Его реактивация после недавнего перезапуска ядерного объекта в Йонбене свидетельствует о том, что Пхеньян прилагает все усилия для наращивания своего ядерного потенциала.