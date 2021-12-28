Генконсульство Узбекистана: В ДТП в Алматинской области находившиеся в автобусе узбекские граждане не пострадали

CentralAsia (UZ) - Накануне, 27 декабря, в 21.40 по местному времени на 105-м километре автомобильной трассы Алматы–Бишкек на территории поселка Узынагаш в результате столкновения пассажирского автобуса марки Van Hool, большинство пассажиров которого составляли граждане Узбекистана, и автомашины Mercedes-Benz E-Class произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным Генерального консульства Узбекистана в городе Алматы, в салоне автобуса находились 33 пассажира, из которых 30 граждане РУз.

Водитель автомашины Mercedes-Benz E-Class в условиях гололеда не справился с рулевым управлением, в результате чего авто занесло на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение лоб на лоб с автобусом.

В салоне легковой автомашины находились шесть человек: трое из них погибли на месте происшествия, еще трое с различными травмами госпитализированы в больницу.

Пассажиры автобуса, кроме водителя, в ДТП не пострадали.

Ситуация была оперативно взята на контроль генконсульства. Позднее, после проведения необходимых процедур на место происшествия прибыл другой автобус, на котором все узбекские граждане благополучно выехали в Ташкент и сегодня пересекли границу Узбекистана, уточнили в Генконсульстве.

По факту ДТП местными властями начато досудебное расследование, ведется разбирательство.