Генконсульство Узбекистана: В ДТП в Алматинской области находившиеся в автобусе узбекские граждане не пострадали

- Узбекистан, происшествия
- 18:40, 28 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Накануне, 27 декабря, в 21.40 по местному времени на 105-м километре автомобильной трассы Алматы–Бишкек на территории поселка Узынагаш в результате столкновения пассажирского автобуса марки Van Hool, большинство пассажиров которого составляли граждане Узбекистана, и автомашины Mercedes-Benz E-Class произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным Генерального консульства Узбекистана в городе Алматы, в салоне автобуса находились 33 пассажира, из которых 30 граждане РУз.
Водитель автомашины Mercedes-Benz E-Class в условиях гололеда не справился с рулевым управлением, в результате чего авто занесло на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение лоб на лоб с автобусом.
В салоне легковой автомашины находились шесть человек: трое из них погибли на месте происшествия, еще трое с различными травмами госпитализированы в больницу.
Пассажиры автобуса, кроме водителя, в ДТП не пострадали.
Ситуация была оперативно взята на контроль генконсульства. Позднее, после проведения необходимых процедур на место происшествия прибыл другой автобус, на котором все узбекские граждане благополучно выехали в Ташкент и сегодня пересекли границу Узбекистана, уточнили в Генконсульстве.
По факту ДТП местными властями начато досудебное расследование, ведется разбирательство.