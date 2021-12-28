ФАО передала Узбекистану спецтехнику и оборудование для борьбы с саранчой

CentralAsia (UZ) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) реализует проект «Улучшение борьбы с саранчовыми (Фаза II)», который финансируется Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в интересах Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках данного проекта 27 декабря 2021 года ФАО передала Агентству по карантину и защите растений Узбекистана специальную технику, оборудование, учебные пособие и информационные материалы, а также средства индивидуальной защиты для совершенствования процессов борьбы с вредителями. В частности, Агентством получено 10 мотоциклов, 14 планшетов, 5 опрыскивателей, 400 очков, 400 масок, 240 перчаток, 200 защитных головных уборов, 200 спец-комбинезонов, 100 пар обуви, 200 книг, 1000 информационных плакатов и др.

В рамках проекта со стороны ФАО внедряется улучшенный механизм реагирования на вспышки саранчи, с использованием менее токсичных пестицидов и препаратов для биологической борьбы с вредителями. Совместные усилия направлены на обеспечение продовольственной безопасности и повышение благосостояния сельского населения за счёт предотвращения угроз и снижения ущерба от нашествий вредителей.

Саранча – самый опасный в мире мигрирующий вредитель – может перемещаться на 150 километров в день, сбиваться в стаи по 80 млн особей и съедать в день столько же растительной пищи, сколько и население крупного города. Саранча является серьезной угрозой для сельского хозяйства, продовольственной безопасности и благосостояния во всём мире, ведь опасные насекомые способны истреблять посевы на миллионах гектаров и разорять крупные сельхоз хозяйства. Ущерб в таких случаях исчисляется в миллионах долларов.