В Узбекистане все дозы вакцины от COVID-19 получили почти 62% населения, подлежащего вакцинации

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане доля полностью привитых от COVID-19 граждан достигла 61,8%, сообщил Минздра РУз.

27 декабря прививку против коронавируса получили 180 655 человек. Из них 26 633 человека получили первую дозу вакцины, 99 355 – вторую, 54 667 – третью.

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции составляет 38 681 611 доз.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Самаркандской области – 29 539 доз. Следом идет город Ташкент (22 662) и Ферганская область (21 553).

Процесс вакцинации продолжается.