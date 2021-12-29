Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России с 1 января

CentralAsia (CA) - В России иностранных граждан с 1 января могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны, сообщается на сайте МВД.

В ведомстве отметили, что действие принятых президентом временных мер для рабочих-мигрантов истекает 31 декабря 2021 года. По информации министерства, с марта 2020-го более семи миллионов иностранцев получили разрешительные документы, из них 1,5 млн зарегистрировали пребывание на российской территории.

В то же время МВД настоятельно порекомендовало гражданам из-за рубежа без документов на работу безотлагательно обратиться в органы внутренних дел до 31 декабря. Кроме того, работодателям нужно оформить с иностранными сотрудниками трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом.

Размер штрафа для нелегальных работников составляет до пяти тысяч рублей. При этом со следующего года к ним «могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», предупредили власти.

«Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тыс. рублей за каждого такого работника», — сообщили в ведомстве.

В декабре в МВД заявили, что в России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Кроме того, в документе укажут основные сведения о трудоустройстве его обладателя.

Согласно исследованию экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, пандемия коронавируса и закрытие границ привели к значительному сокращению числа иностранцев в России. Если в 2019 году в стране находились в зависимости от месяца от 9,6 млн до 11,2 млн иностранных граждан, то в 2020 году их число падало с 10,3 млн в конце января до 7,1 млн человек в конце года.

В 2021 году падение числа приезжих продолжилось — на 1 мая численность иностранцев в стране составила 5,66 млн человек. Как и раньше, большинство (86%) — граждане государств СНГ.

Больше всего снизилось число граждан Украины и Молдавии — на 53% и 51% соответственно, меньше — выходцев из Киргизии (на 18%), Армении (на 22%) и Таджикистана (на 35%).

В 2021 году по сравнению с 2020-м втрое сократилась численность граждан стран ЕС — их число в России оказалось минимальным за десять лет (226 тыс.).