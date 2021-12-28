Чемпион Карлсен проиграл 17-летнему узбекистанцу на ЧМ по быстрым шахматам

Магнус Карлсен

CentralAsia (UZ) - Действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Варшаве, передает РБК.

Это была партия десятого тура, норвежец играл белыми фигурами. 17-летний Абдусатторов вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав восемь очков.

В понедельник после второго соревновательного дня лидировал Карлсен, на счету которого было 7,5 очка.

Карлсен побеждал на прошлом чемпионате мира по рапиду, который состоялся в 2019 году. Всего на его счету три победы на этих мировых первенствах.

Чемпионат мира по рапиду и блицу завершится 30 декабря.