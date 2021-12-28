На стройке в Ташкенте обнаружили четыре артиллерийских и минометных снаряда

CentralAsia (UZ) - На строительной площадке в Ташкенте обнаружили два артиллерийских и два минометных снаряда. Видео с этим инцидентом накануне распространилось в соцсетях.

"27 декабря на номер 102 поступило сообщение от 26-летнего Шухрата. Мужчина сообщил о том, что он вместе со знакомым – 29-летним Алиакбаром – обнаружил на территории строящегося в Яккасарайском районе объекта подозрительные ржавые предметы, похожие на учебные артиллерийские снаряды. Проявив гражданскую обеспокоенность находкой, он решил передать информацию в экстренные службы", – отметили в ГУВД Ташкента.

На место оперативно прибыли сотрудники ГУВД Ташкента вместе со специалистами по обезвреживанию боеприпасов МВД. Изучение предметов помогло установить, что ими являются два учебных артиллерийских снаряда 115 мм и два учебных миномётных снаряда 82 мм, предназначенных для безопасного использования в ходе обучения.

Изучение обстоятельств по данному факту продолжается.