Путин заявил об «очень высокой» нейтрализации «омикрона» «Спутником V»

CentralAsia (CA) - Российская вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм на высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

«Я разговаривал с руководителем Института им. Гамалеи (Александром Гинцбургом), они провели исследования, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», — сообщил президент.

Путин отметил, что эти данные — новые, двухдневной давности. «Они эти исследования провели, но теперь нужно провести второй этап — это клинические исследования, посмотреть, в какой степени (нейтрализует). Но он говорит: то, что мы сделали в институте, — совершенно точно, мы можем утверждать на 100%, нейтрализует, и нейтрализует в достаточно высокой степени», — добавил президент.

Во время саммита Путин также подчеркнул, что коллективный иммунитет против COVID-19 должен достичь в России 90%. Сейчас, согласно данным оперативного штаба, уровень иммунитета составляет 60,4% (данные на 24 декабря).