В Узбекистане за 4 месяца за ненадобностью закрылись четыре детских дома и три Детских городка

CentralAsia (UZ) - За 4 месяца в Узбекистане закрылись четыре дома «Мехрибонлик» и три Детских городка», сообщили в ГУВД РУз.

В ГУВД на днях представили итоги проделанной работы Нацгвардией по внедрению обновленной системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта деятельность предусмотрена постановлением президента от 9 августа этого года.

В сообщении управления уточняется, что на момент подписания этого документа, в республике функционировало в общей сложности 16 Домов «Мехрибонлик» и 4 Детских городка.

«На сегодняшний день 1 184 ребенка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях - их усыновили, удочерили, взяли над ними опеку или забрали в свои семьи близкие родственники. Также, дети воспитываются в Семейных детских домах, которых на сегодня по всей республике создано 97», - говорится в сообщении ГУВД.

В результате, всего за 4 месяца за ненадобностью закрылись четыре дома «Мехрибонлик» и три Детских городка.

Отмечается, что под сокращение попали дома «Мехрибонлик» в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской областях. Детские городки также закрылись в Хорезмской, Навоийской и Сырдарьинской областях.