Эрдоган призвал мусульман к единству на фоне вызовов современности

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение в адрес участников 20-го ежегодного совместного конгресса Американского общества мусульман и Исламского сообщества Северной Америки в Чикаго, сообщает агентство «Анадолу».

Турецкий лидер отметил, что на фоне пандемии коронавируса в целом ряде стран фиксируется опасная динамика роста преступности на почве ксенофобии, исламофобии и радикализма. В создавшейся ситуации особенно значимы единство и взаимная поддержка мусульман.

Глава турецкого государства призвал мусульман не отчаиваться и решительно противостоять проблемам. «Очень важно не допускать раскола в умме (общине) по этническому и культурному признаку. Вне зависимости от этнической и культурной принадлежности, толка или цвета кожи все мусульмане - братья!» - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что в исламе нет и не может быть места раздорам и терроризму. «На фоне растущих вызовов современности мусульманам нельзя отчуждаться, а, веря в свои силы, нужно стремиться занять достойное место в обществе», - отметил он.

Кроме того, Эрдоган напомнил о значимости помощи людям, лишившимся работы в период пандемии.