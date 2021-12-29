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Штамм «омикрон» может вытеснить «дельту», - исследование

CentralAsia (CA) -  Как показало исследование, в организме зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» вырабатываются антитела, которые способны нейтрализовать штамм «дельта», сообщает Reuters.

К такому выводу пришли ученые из Южно-Африканской Республики. Пока исследование не прошло проверку и проводилось на небольшом количестве участников. В опытах принимали участие около 30 человек - как привитых от коронавируса, так и непривитых. Они все были заражены «омикроном».

В исследовании, которое опубликовал в своем Twitter ученый из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал говорится, что способность нейтрализации омикрона увеличилась в 14 раз, демонстрируя выработку гуморального иммунного ответа на этот вариант. Отмечается, что нейтрализация варианта «дельта» увеличилась в 4,4 раза.

«Увеличение нейтрализации варианта «дельта» у людей, инфицированных «омикроном», может привести к снижению способности первого повторно инфицировать этих людей», - пояснили ученые.

Как отмечается, если «омикрон» действительно окажется менее патогенным, чем дельта-штамм, и сможет вытеснить его, то это приведет к тому, что частота тяжелого заболевания коронавирусом будет снижена и сам вирус станет менее опасным для людей.

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