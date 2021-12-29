В Алматы не будет новогоднего салюта

CentralAsia (KZ) - В Алматы не планируется запуск новогоднего салюта, передает Tengrinews.kz.

В городском Управлении культуры сообщили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией праздничный салют 31 декабря не предусмотрен.

В городском штабе по предупреждению распространения КВИ в Алматы подтвердили, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и для предупреждения случаев заражений граждан при массовых скоплениях праздничный фейерверк 31 декабря в Алматы не планируется.

Отмечается, что салют на Новый год также не будут запускать и в Нур-Султане.

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