Армия США эвакуировала около 1,5 тысяч афганских детей без родителей

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 1 тыс. 450 афганских детей были эвакуированы из Кабула армией США в августе нынешнего года без родителей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные, полученные от американского управления по делам беженцев.

Как утверждают журналисты телеканала, многие из этих детей, вероятно, не смогут воссоединиться со своими семьями.

«Это шокирует, что более тысячи афганских детей (оказались) бездомными в США», — поделилась своим мнением по поводу обнародованных данных доктор, афгано-американский педиатр из Калифорнии Сабрина Парино.

Активисты по защите прав детей в США говорят, что многие дети пытались бежать из Афганистана со своими семьями, но потерялись в сумятице проводившейся иностранными войсками эвакуации, а другие потеряли связь со своими родителями во время взрыва террориста-смертника в аэропорту Кабула 26 августа, когда погибло порядка 200 человек.

Согласно официальным данным, подавляющее большинство из 1 тыс. 450 детей, которых вывезли в США без родителей, поселились в семьях своих американских родственников или стали проживать с родственниками, которые вместе с ними смогли покинуть в августе нынешнего года Кабул. При этом, как утверждают американские чиновники, некоторых детей удалось вернуть родителям, которые смогли покинуть Афганистан после окончания международной операции по эвакуации афганцев и иностранцев из страны и оказались на территории США.

Но порядка 250 афганских детей остаются под опекой правительства США.

Хаотичная военная операция по вывозу иностранцев и афганцев военно-транспортной авиацией США и их союзников из Кабула началась после того, как 15 августа афганская столица была взята отрядами радикального движения «Талибан». Из-за плохой организации и паники среди афганцев, которые испугались репрессий со стороны боевиков радикального движения, в ходе эвакуационных мероприятий погибли и получили травмы десятки человек.

31 августа, как того требовали представители «Талибана», эвакуация была закончена и все иностранные военные покинули Афганистан. За две недели, как заявил по окончании операции глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, его подчиненным удалось вывезти из Кабула свыше 79 тыс. мирных жителей, в том числе 6 тыс. американцев и более 73,5 тыс. граждан третьих стран и граждан Афганистана. Всего иностранным армейским подразделениям удалось эвакуировать из афганской столицы военно-транспортной авиацией 123 тыс. иностранцев и афганцев. Еще свыше 3 тыс. своих граждан и афганцев США при посредничестве Катара смогли вывезти из Афганистана после 31 августа.