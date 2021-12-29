Морские пехотинцы США организовали благотворительную акцию для детей Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Посольство Соединенных Штатов и морские пехотинцы организовали благотворительную акцию и доставку игрушек детям из малообеспеченных семей Улан-Батора.

Это стало ежегодной традицией посольства Соединенных Штатов в Монголии.

На мероприятии лично присутствовал сам Чрезвычайный и Полномочный посол США, господин Майкл Клечески.

Расположенная между Россией и Китаем, Монголия считает Соединенные Штаты своим «третьим соседом». В 1990 году в Монголии установился демократический режим и с тех пор в стране проводятся президентские и парламентские выборы. США стремятся помочь Монголии в реализации рыночных реформ, а также расширить с ней отношения в культурной и экономической областях. В 2003 году Монголия направляла свои войска в Ирак, они находились там по октябрь 2008 года. И в Афганистане в течение 18 лет до 2021 года.

Самим термином «третий сосед» Монголия обязана именно Соединённым Штатам. В августе 1990 г. государственный секретарь Дж. Бейкер находился в Монголии с визитом, призванным продемонстрировать поддержку только что прошедшей «демократической революции» и первым свободным парламентским выборам в этой стране. На встрече с монгольским руководством американский дипломат назвал США «третьим соседом» Монголии, давая тем самым понять, что Улан-Батор может рассчитывать на помощь Вашингтона при проведении демократических реформ и становлении рыночной экономики. В США слова Бейкера вскоре забылись, но монгольская политическая элита, как раз находившаяся в поиске основы для обновлённого внешнеполитического курса страны, подхватила его идею. Вскоре термин «третий сосед» был закреплён в официальных документах Улан-Батора - Концепции внешней политики и Концепции национальной безопасности Монголии. В конце 1990-х – начале 2000-х годов. этот факт, а также переоценка Вашингтоном национальных стратегических интересов после терактов в США 11 сентября 2001 г. и объявления войны против терроризма способствовали тому, что и американцы стали использовать понятие «третий сосед» в официальных документах и научных работах по американо-монгольским связям.

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