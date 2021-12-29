CentralAsia (MNG) - 110 лет назад официально было объявлено на весь мир о создании независимого государства — Монголии.

29 декабря Монголия отмечает 110-ю годовщину национальной свободы и восстановления независимости, а также 110-ю годовщину создания современной дипломатической службы и современного министерства обороны.

16 августа 2007 года на заседании ВГХ было решено, что этот день будет праздничным. И 23 декабря 2011 года 29 декабря был официально объявлен всенародным праздником — «Днем национальной свободы и восстановления независимости Монголии». Этот день - Великий день для монголов и Монголии. Иными словами, ровно 109 лет назад в этот день, 29 декабря, официально было объявлено на весь мир о создании независимого государства — Монголии, отделившейся от Маньчжурской империи. Это было историческим событием, имеющим важное значение для монголов, мечтавших о независимости и национальной свободе на протяжении многих лет.

Под руководством русских военных советников была создана 20-тысячная монгольская армия. В 1913 году армия была мобилизована для освобождения Внутренней Монголии от Китая.

Была воссоздана печать Великого Хана — знак высшей государственной власти. Легитимность власти Богд хаана опиралась на традиционную систему ценностей, общенародную поддержку, политический и духовный авторитет. Был объявлен ряд реформ: военная, налоговая и геральдическая (созданы национальные флаг и герб). Все долги монголов Китаю были отменены.

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