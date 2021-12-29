Появление омикрон-штамма в Монголии — лишь вопрос времени. Вот к чему мы готовимся, Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) - В парламенте продолжилось обсуждение «Законопроекта о внесении изменений в Закон о профилактике, контроле и снижении социально-экономических последствий коронавирусной инфекции (КОВИД-19)».

Во время обсуждения Министр здравоохранения С.Энхболд сказал: «У нас нет политики закрытия и карантина. С июня этого года большинство организаций возобновили работу. Мы призвали граждан как можно активнее вакцинироваться. COVID-19 — это новый вирус, который быстро развивается и мутирует. В этом смысле это отрицательно сказывается на деятельности других организаций. Мы не говорили, что введем комендантский час. Появление версии омикрона в Монголии — лишь вопрос времени. Во-первых, пограничный контроль действует очень хорошо. Инкубационный период омикрон-штамма коронавируса составляет 2,6 дня, поэтому приехавшие из-за границы изолированы на три дня. По прогнозам, до конца января по всему миру будет новая волна омикрон-штамма коронавируса. Будет волна побольше, чем дельта. Вот к чему мы готовимся».

Симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса могут появиться раньше, чем при инфицировании предыдущими вариациями SARS-CoV-2, передает телеканал NBC News со ссылкой на ученых.

Так, инкубационный период «омикрона» обычно составляет от трех дней, максимум —неделю. Такие выводы основаны на предположении, что «цель» нового штамма — заразить как можно больше людей.

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