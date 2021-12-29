17-летний шахматист из Узбекистана стал чемпионом мира по рапиду

CentralAsia (UZ) - Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана стал чемпионом мира по быстрым шахматам на чемпионате мира в Варшаве, Польша. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.

17-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов обыграл на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего со счётом 1,5:0,5 и стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Соревнования проходят в Варшаве (Польша).

По итогам 13 туров четыре гроссмейстера: Непомнящий, Абдусатторов, норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана набрали по 9,5 очков. Лучшие дополнительные показатели оказались у россиянина и представителя Узбекистана. Именно они согласно регламента и разыграли титул на тай-брейке. В первой партии была зафиксирована ничья, а вторую выиграл Абдусатторов.

Абдусатторов в очном поединке обыграл Карлсена, лишив норвежца лидерства на турнире.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил в своем Telegram-канале, что президент Шавкат Мирзияев и вся делегация в режиме онлайн наблюдали за участием Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана в чемпионате мира по быстрым шахматам, возвращаясь на самолете из Санкт-Петербурга в Ташкент.

«Глава нашего государства искренне поздравляет нового и самого юного чемпиона мира по быстрым шахматам и благодарит его родителей и наставников», - сказал Ш. Асадов.