Узбекистан занял 119-е место в мире по скорости мобильного интернета

CentralAsia (UZ) - Несмотря на то, что скорость мобильного интернета в Узбекистане за последний год выросла на 60%, страна занимает 119-е место в мире и 3-е место в Центральной Азии.

По данным сервиса Speedtest, тестирующего скорость Интернета в мире, Узбекистан занимает 89-е место по скорости домашнего Интернета с 49,8 Мбит/с.

В ноябре прошлого года Узбекистан занял 94-е место по скорости домашнего Интернета.

В настоящее время Узбекистан остается позади по скорости мобильного интернета. В настоящее время скорость мобильного интернета в Узбекистане составляет 19,84 Мбит/с.

В Центральной Азии Узбекистан занимает третье место по скорости домашнего и мобильного Интернета после Казахстана и Кыргызстана.

В Казахстане скорость домашнего Интернета составляет 63,3 Мбит/с (79 место), мобильного Интернета - 31,2 Мбит/ (86 место), скорость домашнего Интернета в Кыргызстане - 51 Мбит/с (88 место), мобильного Интернета - 23,68 Мбит/с (119 место). Таджикистан находится на 139-м месте, а Туркменистан - на 180-м.