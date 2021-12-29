Почти 50 тысяч граждан Узбекистана работают в Южной Корее

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день около 50 тысяч Узбекистанцев осуществляют свою трудовую деятельность в Корее.

Об этом сообщено на пресс-конференции в Ташкенте при участии руководства и должностных лиц Министерства занятости и трудовых отношений, Агентства по внешней трудовой миграции РУз.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, заключенному между Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и Министерством занятости и труда Республики Корея, граждане будут привлекаться в сферу производства и оказания услуг по типу визы Е-9, не требующей квалификации.

Согласно меморандуму, в 2018 году в страну был направлен 2251 человек, в 2019 году-1717, в 2020 году в связи с пандемией-97. Сегодня около 50 тысяч наших граждан осуществляют временную трудовую деятельность в Республике Корея.

В текущем году в соответствии с меморандумами, заключенными между Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и провинциями Канвондо, Муджу, Индже, Кеосан и Хончхон Республики Корея о привлечении на 5-месячные работы в сфере сельского хозяйства с визой E-8, из регионов Республики организована отправка 420 граждан.