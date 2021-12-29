В Узбекистане выявлены 139 новых больных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - Во вторник, 28 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 198 626. В течение прошедших суток зафиксированы 139 новых случаев, сообщает Минздрав.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (50), Ташкентской (38), Андижанской (10) и Самаркандской (9) областях.

Официально подтверждена кончина 1 больного от COVID-19 (всего 1485 летальных исходов).

За день выздоровели 196 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 195716).

На лечении находятся 1425 больных COVID-19.