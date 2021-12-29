экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявлены 139 новых больных COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Во вторник, 28 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 198 626. В течение прошедших суток зафиксированы 139 новых случаев, сообщает Минздрав.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (50), Ташкентской (38), Андижанской (10) и Самаркандской (9) областях.

Официально подтверждена кончина 1 больного от COVID-19 (всего 1485 летальных исходов).

За день выздоровели 196 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 195716).

На лечении находятся 1425 больных COVID-19.

Новости по теме:

print
  • Генконсульство Узбекистана: В ДТП в Алматинской области находившиеся в автобусе узбекские граждане не пострадали
  • Со 120 тыс. граждан Таджикистана сняли запрет на въезд в Россию
  • В Казахстане за сутки выявлено 354 случая COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com