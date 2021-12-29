В Монголии запущена программа бизнес-инкубатора для женщин-предпринимателей

CentralAsia (MNG) - 23 декабря 2021 года проект Азиатского фонда по расширению экономических прав и возможностей женщин в Монголии, финансируемый Министерством внешней политики Канады — Global Affairs Canada, запустил шестую когорту программы бизнес-инкубаторов для женщин-предпринимателей.

Программа бизнес-инкубатора — это флагманская программа Центра женского бизнеса Фонда (WBC), которая обеспечивает всестороннее обучение, индивидуальное наставничество и различные сетевые мероприятия, необходимые для открытия и расширения бизнеса женщин-предпринимателей. Программа продлится восемь месяцев предпринимательского пути, который был реализован в партнерстве с Монгольской национальной торгово-промышленной палатой, Golomt Bank и Ganabell Institute of Success.

Более 130 клиентов WBC подали заявки на участие в программе Бизнес-инкубатора, 25 женщин были отобраны для участия в программе Пре-инкубатора, а 10 клиентов были отобраны для программы Бизнес-инкубатора. В финал вошли женщины-предприниматели, занимающиеся производством кожаных изделий, мяса и мясных продуктов, овощей и фруктов, одежды и детских товаров, сельского хозяйства, туризма, дошкольного образования, обучения беременных и медицинских услуг, креативного дизайна и консультации по имидж-мейкингу из Улан-Батора и из аймаков Архангай и Сэлэнгэ.

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