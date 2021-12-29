экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии запущена программа бизнес-инкубатора для женщин-предпринимателей

CentralAsia (MNG) -  23 декабря 2021 года проект Азиатского фонда по расширению экономических прав и возможностей женщин в Монголии, финансируемый Министерством внешней политики Канады — Global Affairs Canada, запустил шестую когорту программы бизнес-инкубаторов для женщин-предпринимателей.

Программа бизнес-инкубатора — это флагманская программа Центра женского бизнеса Фонда (WBC), которая обеспечивает всестороннее обучение, индивидуальное наставничество и различные сетевые мероприятия, необходимые для открытия и расширения бизнеса женщин-предпринимателей. Программа продлится восемь месяцев предпринимательского пути, который был реализован в партнерстве с Монгольской национальной торгово-промышленной палатой, Golomt Bank и Ganabell Institute of Success.

Более 130 клиентов WBC подали заявки на участие в программе Бизнес-инкубатора, 25 женщин были отобраны для участия в программе Пре-инкубатора, а 10 клиентов были отобраны для программы Бизнес-инкубатора. В финал вошли женщины-предприниматели, занимающиеся производством кожаных изделий, мяса и мясных продуктов, овощей и фруктов, одежды и детских товаров, сельского хозяйства, туризма, дошкольного образования, обучения беременных и медицинских услуг, креативного дизайна и консультации по имидж-мейкингу из Улан-Батора и из аймаков Архангай и Сэлэнгэ.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане покупатели квартиры расплатились фальшивыми долларами, а затем сами их украли
  • Путин рассказал, почему страны СНГ лучше переживают пандемию
  • В Таджикистане запретили все новогодние праздники в учебных заведениях


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com