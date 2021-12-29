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В Ташкенте на Новый го автобусы будут ходить на час дольше

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте утвержден график работы общественного транспорта в праздничные дни.

В связи с празднованием Нового года, согласно приказу АО «Тошшахартрансхизмат», организован график работы общественного транспорта на 31 декабря 2021 года, а также на 1–4 и 8 января 2022 года.

Согласно графику:

  • 31 декабря – выходной день. В этот день период работы автобусов будет продлен на один час;
  • 1 января – выходной день, количество рейсов будет сокращено на 40%;• 2, 3 и 4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня – воскресенья;
  • 8 января общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня.
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