В Ташкенте на Новый го автобусы будут ходить на час дольше

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте утвержден график работы общественного транспорта в праздничные дни.

В связи с празднованием Нового года, согласно приказу АО «Тошшахартрансхизмат», организован график работы общественного транспорта на 31 декабря 2021 года, а также на 1–4 и 8 января 2022 года.

Согласно графику: