В Ташкенте на Новый го автобусы будут ходить на час дольше

- Узбекистан, общество
- 13:17, 29 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте утвержден график работы общественного транспорта в праздничные дни.
В связи с празднованием Нового года, согласно приказу АО «Тошшахартрансхизмат», организован график работы общественного транспорта на 31 декабря 2021 года, а также на 1–4 и 8 января 2022 года.
Согласно графику:
- 31 декабря – выходной день. В этот день период работы автобусов будет продлен на один час;
- 1 января – выходной день, количество рейсов будет сокращено на 40%;• 2, 3 и 4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня – воскресенья;
- 8 января общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня.