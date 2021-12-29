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Волшебный мешок: местная кампания вызывает улыбку в лицах монгольских детей. Видео

CentralAsia (MNG) -  В 2015 году, когда группа молодых людей раздавала новогодние подарки детям в юрточных районах, они обнаружили мрачные условия, в которых живут тысячи детей.

Эта сцена побудила их провести ежегодную кампанию под названием «Волшебный мешок», в рамках которой шьют сумки и наполняют их подарками для детей, которые будут розданы на Новый год, нацеленные на уязвимых детей.

Эти молодые люди сформировали группу «Лантуун Дохио» для борьбы с жестоким обращением с детьми и домашним насилием.

Они также начали кампанию по сбору средств для защиты и обучения детей, пострадавших от домашнего насилия, и в настоящее время открыли центры «Ид Шидийн Орон I, II»-«Волшебная страна I и II» в районах Сонгинохайрхан и Баянзурх Улан-Батора.

Кроме того, они успешно внедрили общенациональную мобильную библиотеку, чтобы способствовать распространению культуры, обучения и развлечений среди детей, особенно в свете вспышки Covid и связанных с ней закрытий, которые не позволяли детям посещать школы.

Говоря о возникновении идеи, инициатор кампании Ч.Ганжавхлан сказал, что все началось с «очень простой просветленной мысли», когда они поняли, что многие дети лишены возможности получать подарки и наслаждаться своей ночью, как другие, из-за тяжелых условий жизни.

На фоне опасений столкнуться с препятствиями, связанными с распространением из-за закрытия Covid, волонтеры подчеркнули, что в этом году они приняли новую методологию, упрощающую поиск и доступ ко многим домохозяйствам.

В результате в ходе кампании волонтеры смогли за четыре дня побывать в девяти провинциях, включая Улан-Батор, Багахангай, Баганур и Төв-аймак, обрадовав более 8000 детей.

Чтобы пролить свет на отсутствие поддержки, инициаторы призвали оказывать больше помощи семьям, особенно тем, кто живет на открытом воздухе на окраинах города.

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