Новогоднее поздравление от посла Индии в Монголии г-на Мохиндера Пратапа Сингх

CentralAsia (MNG) - «Дорогие монголы,

Поскольку мы приближаемся к периоду восстановления после непростого 2021 года, я сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом. Я искренне желаю, чтобы 2022 год стал годом возрождения, свежего динамизма, новой надежды, крепкого здоровья и быстрого прогресса.

В истинном духе индийской философии, которая рассматривает мир как одну большую семью, давайте избегать различий и вместе праздновать плюрализм, способствуя взаимопониманию, гармонии и терпимости между всеми сообществами. Пусть Новый год будет посвящен созданию инклюзивного общества, в котором преобладают добрая воля и братство, а граждане мира применяют конструктивный и прагматический подход к решению социально-экономических проблем, вызванных пандемией Covid.

Несмотря на проблемы пандемии Covid, наше экономическое сотрудничество продолжало набирать обороты благодаря обмену визитами лидеров из соответствующих стран, в то время как в 2021 году началось фактическое строительство Проекта нефтепереработки на сумму 1,236 млрд долларов США и Центра передовых технологий в области информационных технологий и коммуникаций стоимостью 20 млн долларов США, и проект школы дружбы.

Что касается отношений между Индией и Монголией, то в 2022 году мы стремимся укрепить наши цивилизационные ценности, консолидировать наше общее наследие и еще больше активизировать экономическое сотрудничество для светлого и многообещающего будущего для граждан наших двух дружественных стран.

Я надеюсь, что 2022 год принесет всем монголам радость, которая никогда не угаснет, надежды, которые никогда не умрут, и силу, которая никогда не ослабеет».

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