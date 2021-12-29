Эксперты оценили эффективность прививки от COVID-19 у носителей ВИЧ

CentralAsia (CA) - Прививка от коронавируса может быть не так эффективна, если у человека нарушен иммунитет, однако ее все же следует делать. Об этом РБК сообщил директор центра Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков.

Днем ранее научный журнал JAMA Internal Medicine опубликова л исследование, в котором медики исследовали частоту развития COVID-19 у вакцинированных пациентов с подорванным иммунитетом. При этом они пришли к выводу, что COVID-19 поражает людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или артритом на 20–30% чаще.

«Это достаточно тривиальное наблюдение. Прививка стимулирует иммунитет, а если у них иммунитет нарушен, то прививка будет не так эффективна, как у людей с нормальным иммунитетом, хотя, конечно, с прививкой лучше, чем без нее. Можно было и без этого исследования догадаться, что так оно и будет», — сказал Чумаков.

Он также отметил, что при артрите иммунитет работает чересчур сильно, однако «не в том направлении, в каком нужно». «Он работает против своих же белков и тканей. Поэтому такая гиперактивная иммунная реакция — это то, что характеризует позднюю фазу COVID-19. Поэтому они всегда в группе риска», — заключил эксперт.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в беседе с РБК также согласился с утверждением о том, что COVID-19 поражает привитых носителей ВИЧ и страдающих от артрита на порядок чаще. «И то и другое — это поражение иммунной системы. Иммунная система ослаблена у этих лиц, безусловно, они легче могут подхватить вирус», — пояснил он.

Малышев привел в пример больную COVID-19 женщину, которую российские ученые наблюдали более 300 дней. По его словам, за это время в ее в организме вирус мутировал больше 40 раз. «Чем дольше вирус находится в организме, тем больше он подвергается изменениям и больше мутаций появляется. У этой женщины была лимфома. Это тоже поражение иммунной системы», — указал профессор.

В середине декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможной связи появления новых штаммов коронавируса с ВИЧ. «ЮАР обладает молодым населением, которое, к сожалению, на 20% поражено вирусом иммунодефицита человека, в такой среде складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса», — прокомментировала она обнаружение в этой стране омикрон-штамма.

Попова добавила, что три из всех известных штаммов коронавируса попали в Россию именно из ЮАР. Глава Роспотребнадзора уточнила, что в республике уже начали работу российские ученые. По ее словам, они должны получить нужные сведения, чтобы разбираться с ситуацией «на дальних подступах».