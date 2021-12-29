«Мы будем работать над поиском новых способов для Канады обмениваться передовым опытом и знаниями в области зеленых инноваций с Монголией», - посол Канады

CentralAsia (MNG) - Новогоднее поздравление от посла Канады в Монголии г-жы Катерины Ивкофф.

«Дорогие друзья и коллеги,

Прошлый год принес с собой проблемы. В Канаде обнаружение безымянных могил в бывших школах-интернатах шокировало и глубоко опечалило нас и подчеркнуло, что мы должны укрепить нашу приверженность примирению с коренными народами.

В Канаде, как и в Монголии, мы сосредоточены на борьбе с пандемией. Появление вакцин и высокий уровень вакцинации как в Канаде, так и в Монголии позволили нам вернуться к нормальной жизни, возможно, с новой оценкой деятельности, которую в прошлом мы могли принять как должное.

Несмотря на проблемы, с которыми мы столкнулись, Канада и Монголия продолжают поддерживать очень крепкие двусторонние отношения. Вместе мы добились многих успехов. (Ensemble, nous avons obtenu de nombreux succès).

В мае 2021 года мы провели 9-й круглый стол между Канадой и Монголией и приняли Дорожную карту всестороннего партнерства, чтобы наметить дальнейшие шаги по дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений. Наши прочные отношения основаны на наших общих ценностях демократии, уважении верховенства закона и уважении прав человека и основных свобод.

Наша команда в посольстве Канады с огромной самоотдачей работала над дальнейшей диверсификацией наших торговых и коммерческих отношений с Монголией, поддерживая канадские проекты помощи в целях развития и феминистскую политику международной помощи в Монголии, продвигая канадские ценности и дипломатические инициативы, а также предоставляя консульские услуги канадцам.

Мы продолжим добиваться всех этих целей в 2022 году новаторскими и устойчивыми способами, зная, что равенство, справедливость, разнообразие и инклюзивность, включая гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек, являются ключом к успеху во всем, что мы делаем.

Борьба с изменением климата — главный приоритет как для Канады, так и для Монголии. В 2021 году мы стали свидетелями серьезных последствий изменения климата в обеих наших странах. В новом году мы будем работать над поиском новых способов для Канады обмениваться передовым опытом и знаниями в области зеленых инноваций с Монголией.

На международной арене в 2022 году Канада продолжит выступать за международный мир и безопасность, верховенство закона, демократию и уважение прав человека, а также продолжит работу с Монголией по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Желаю вам и вашим семьям счастливого Нового года и надеюсь на сотрудничество с вами в 2022 году! Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, une très joyeuse nouvelle année et j'ai hâte de travailler avec vous en 2022!

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