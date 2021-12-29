Ученые назвали напиток нормализующий давление

CentralAsia (CA) - Регулярное употребление клюквенного сока может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина в крови. Это напиток богат антиоксидантами и прочими веществами, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и снижают вероятность воспаления. К такому выводу пришли ученые из университета Лаваля в Канаде, сообщает Daily Express.

Для своей научной работы специалисты использовали 45 исследований. Их анализ показал, что при употреблении этого напитка систолическое давление у испытуемых снизилось в среднем на 1,52 мм. рт. ст., а диастолическое - на 1,78 мм. Аналогичными свойствами, как выяснилось, обладает и вишневый сок. Правда, авторы научной работу отметили, что необходимы дополнительные исследования по этой теме.

На пользу клюквенного сока при повышенном давлении указали и ученые из канадского Университета Лаваля. Сердечно-сосудистую систему защищают флавоноиды, содержащиеся в этом напитке. Для того, чтобы доказать пользу клюквенного сока, исследователи провели эксперимент. В течение четырех недель его участники - 30 мужчин среднего возраста с лишним весом - употребляли этот напиток, постепенно повышая его дозу.

Работа опубликована в журнале European Journal of Nutrition.