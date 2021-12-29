В США решили отправить официальных лиц на Олимпиаду в Пекине

CentralAsia (CA) - США подтвердили, что подали заявку на получение виз для 18 официальных лиц для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщает South China Morning Post.

Согласно заявлению Государственного департамента, США направят в Китай официальных лиц для оказания консульских и дипломатических услуг по обеспечению безопасности американских спортсменов. Департамент отметил, что этот шаг не является официальным или дипломатическим представительством на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Мы намерены предоставить консульские и дипломатические услуги безопасности, чтобы обеспечить безопасность наших спортсменов, тренеров, инструкторов и персонала и доступ к услугам американских граждан, которые мы предоставляем всем гражданам США за рубежом. Это стандартная ситуация, когда эти сотрудники находятся на месте, и они не являются официальным или дипломатическим представительством на Играх», - сказал представитель.

Источники сообщили, что большинство американских сотрудников - это чиновники Госдепартамента среднего и низшего звена и что за ними могут последовать заявки еще на 40 человек.

Пресс-секретарь заявил, что Вашингтон не изменил своего мнения по поводу бойкота.

«Наша позиция, о которой мы объявили в начале этого месяца, остается неизменной, мы не будем иметь никакого дипломатического или официального представительства, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека со стороны КНР. Любое предположение об обратном является ложным», - говорится в сообщении.

Зимние Олимпийские игры - 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. США первыми решили объявить Китаю дипломатический бойкот на Олимпиаде. Ранее дипломатов на Игры также решили не отправлять Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада и Великобритания.

В ответ на это китайские власти заявляли, что американские политики должны прекратить призывать к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, иначе Китай примет решительные «контрмеры».